Quinté + : la dernière minute du Prix Treport

publié le 06/04/2019 à 06:26

Quinté du samedi 6 avril 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Tréport. 3ème course. Départ vers 15h15. 16 partants. Un beau quinté de trot où tout le monde s’élance au même poteau. JMB est encore bien armé.





LOOKING SUPERB n° 4 : cote entre 3 et 5/1.

Il est toujours là et trouve encore un bel engagement.

ABYDOS DU VIVIER n° 12 : cote entre 8 et 9/1.

Le second JMB qui est en forme et capable d’un nouvel exploit.

TESSY D’ETE n° 7 : cote entre 6 et 7/1.

Encore ma dernière minute. Elle peut y arriver cette fois avec Nivard.



COACH FRANBLEU n° 10 : cote entre 10 et 11/1.

Finalement, il répète toutes ses courses. Bonne chance encore.



CICERO NOA n° 2 : cote entre 16 et 17/1.

Il vient de se réveiller. J’en attends une confirmation.



BARRIO JOSSELYN n° 13 : cote entre 16 et 17/1.

Le 3e Bazire qui peut viser une 5e place, comme beaucoup.



BOLIDE JENILOU n° 16 : cote entre 19 et 21/1.

Il n’a pas de marge mais il n’aurait rien de surprenant qu’il termine 5e.



CANTIN DE L’ECLAIR n° 6 : cote entre 21 et 24/1.

En cas de défaillance des chevaux en vue.

La dernière minute

TESSY D’ETE n° 7