Quinté + : la dernière minute du Prix Rose or No

publié le 11/04/2019 à 06:28

Quinté du jeudi 11 avril 2019 à Auteuil : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Rose or No. 1ère course. Départ vers 13h50. 18 partants. Une course d’obstacles sur les haies avec une épreuve de référence disputée sur le même parcours le 16 mars dernier, le Prix Karcimont.



N°17 : ULTRANET

Cote entre 15 et 16/1.Un outsider en tête mais un sauteur que j’aime bien et qui connait le parcours. Il apprécie aussi le terrain lourd. J’essaye.



N°8 : BEAUTE PROMISE

Cote entre 7 et 8/1.La 2ème de la course de référence. J’espère qu’elle va répéter.



N°12 : MYBOY

Cote entre 8 et 9/1. Il n’a terminé que 4ème de la course de référence mais il peut faire mieux.



N°15 : YELLOW FIELD

Cote entre 10 et 11/1. Le 3ème de la même épreuve. Il surprenait. À lui de confirmer.



N°13 : ENIOCANTO

Cote entre 13 et 14/1. Le 5ème de la même course. Pour une place.



N°9 : HELL'S QUEEN

Cote entre 16 et 17/1. Elle, elle a pris d’autres chemins. Mais je la sens bien.



N°2 : FUTBOLISTO

Cote entre 12 et 14/1. 8ème de la course de référence, il n’a pas fait sa valeur et a été baissé d’un kg cette fois. Méfiance.



N°4 : TOM MIX

Cote entre 11 et 13/1.Il est supplémenté pour courir et peut se placer.

