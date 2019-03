Quinté + : la dernière minute du Prix Otto à Chantilly

publié le 14/03/2019 à 06:45

Quinté du jeudi 14 mars 2019 à Chantilly : en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix OTTO. 1ère course. Départ vers 13h45. 17 partants. Encore une course plate touffue sur la PSF avec 1.500 m seulement à parcourir et un gros peloton. Il y aura évidemment des surprises.



N°10 ROKSANEH

Cote entre 5 et 7/1. Certes, elle débute sur la PSF mais court bien en général pour sa reprise, est bien engagée et a un bon numéro de corde. J’y crois.

N°15 BAILEYS BALLE

Cote entre 13 et 14/1. Ma dernière minute. J’apprécie son cavalier Mickaël Forest et il monte de catégorie avec des ambitions.

N°1 NAIF

Cote entre 13 et 15/1. Le plus gros poids qui a des lignes favorables. Méfiance.



N°7 LAND OF MIND

Cote entre 5 et 7/1. Le tuyau de la course. Il rentre mais c’est sa catégorie. Cela dit, il a un numéro bien à l’extérieur qui m’inquiète.



N°6 FALCO DELAVILIIERE

Cote entre 10 et 12/1. Il est bien connu dans la spécialité mais rentre avec lui aussi un mauvais numéro.



N°9 ASCOT SPIRIT

Cote entre 11 et 13/1. Je le sens monter en pression. C’est une possibilité.



N°12 ZIVERI

Cote entre 13 et 15/1. Il vient de décevoir mais Maxime Guyon le reprend.



N°4 HASTOSTRIKE

Cote entre 14 et 16/1. Un spécialiste de la surface et un outsider comme d’autres.

La dernière minute

N°15 BAILEYS BALLE