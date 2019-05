Quinté + : la dernière minute du prix Léo à Paris-Vincennes

publié le 10/05/2019 à 05:45

Les courses ont lieu ce vendredi 10 mai à Vincennes en semi-nocturne. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Léo. 3e course. Départ vers 20h15. 16 partants. Une course intéressante avec autostart sur 2.100 mètres et donc les 9 premiers en première ligne. Des concurrents bien connus à ce niveau.





COSTA HAUFOR n° 4 : cote entre 4 et 6/1.

Elle a des atouts pour bien faire à commencer par un bon engagement et des performances correctes les 2 dernières fois.

CONTREE D’ERABLE n° 1 : cote entre 6 et 7/1.

Elle, c’est l’inverse mais cette fois elle est déferrée et elle a déjà dominé ma favorite.

CLASS ACTION n° 7 : cote entre 7 et 8/1.

JMB lui est associé. Elle a des moyens certains bien sûr.



AZUR DES CAILLONS n° 7 : cote entre 10 et 12/1.

Ma dernière minute. Là aussi je sens la course visée et cette épreuve réussit bien à Matthieu Abrivard à l’arrivée les 2 dernières années.



BROSSES TROUBADOUR n° 15 : cote entre 17 et 20/1.

Un outsider tentant mais qui monte de catégorie.



CROIX DU BUISSON n° 11 : cote entre 12 et 14/1.

Elle retrouve Eric Raffin. Méfiance, pour une place.



COUMBA KUKY n° 12 : cote entre 11 et 13/1.

Elle est étonnante car elle ne cesse de courir et pour l’instant elle n’est pas fatiguée.



QUINCY FRONTLINE n° 14 : cote entre 17 et 20/1.

Elle n’a couru qu’une fois cette année et n’est pas affûtée mais c’est Alex Abrivard. Méfiance encore.

La dernière minute du jour

AZUR DES CAILLONS n° 7