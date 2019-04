Quinté + : la dernière minute du Prix Gratia

publié le 05/04/2019 à 06:19

TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Gratia : Les courses ont lieu ce vendredi 5 avril à Vincennes en nocturne. 3ème course. Départ vers 20H15. 15 partants.



N°10 : CALOU RENARDIERE. Cote entre 4 et 5/1.

N°15 : CAPELLA DE VRIE. Cote entre 8 et 10/1.

N°2 : DESTIN CARISAIE. Cote entre 5 et 6/1. Ma dernière minute.



N°6 : COUMBA KUKY. Cote entre 13 et 14/1.



N°8 : DIADEME ATOUT. Cote entre 14 et 15/1.



N°14 : BON JENILOU. Cote entre 23 et 25/1.



N°7 : DAVINA DU CAPRE. Cote entre 14 et 15/1.



N°12 : DIMMIDISIA. Cote entre 15 et 16/1.