Quinté + : la dernière minute du Prix François de Ganay

Course hippique (Illustration).

publié le 16/11/2019 à 10:02

Le quinté du samedi 16 novembre 2019 à Auteuil : Prix François de Ganay. Départ à 15h15. 15 partants (le 12 YELLOW FIELD est non partant). 5 ans et plus. Handicap. Haies. 3.900 mètres.

8. SAMPARK

3. SPIDERMAN

10. BONAPARTE SIZING

15. ECLAIR DU MAFFRAY

13. PTITURF

7. PINSON DU RHEU

11. ANOUMA FREEDOM

6. TAKE TWO

La dernière minute

10. BONAPARTE SIZING