Quinté + : la dernière minute du prix du Rhin à Maison-Laffitte

publié le 02/10/2018 à 08:20

Les courses ont lieu à Maisons- Laffitte ce mardi 2 octobre. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix du Rhin. Troisième course. Départ vers 13h47. 16 partants. Des 3 ans qui pour certains ont déjà disputé des courses similaires.



Un lot intéressant mais attention c’est corde à gauche, donc la ligne droite est plus petite et cela complique les choses pour les attentistes.

Calypso Song n° 6 : cote entre 5 et 6/1.

Il a déjà fait 3 fois l’arrivée de quintés. Il parait donc sûr.

Forever Yours n° 3 : cote entre 8 et 9/1.

Une Wattel qui finit fort ses parcours. Méfiance quand même sur ce tracé qui ne va pas l’avantager.



Musikaline n° 4 : cote entre 7 et 8/1.

Elle vient d’être dominée de peu par la précédente mais elle, elle est maniable, et le parcours ne va pas la gêner .



D’or et Diamant n° 15 : cote entre 10 et 12/1.

Elle vient de décevoir dans un quinté mais elle était chuchoté. Je la reprends.



Artic Cercle n° 2 : cote entre 13 et 14/1.

La monte de Soumillon mais il a le numéro le plus à l’extérieur . A voir .



Agent Excel n° 1 : cote entre 13 et 14/1.

Je le trouve chargé mais son entourage allemand est confiant. Méfiance.



Le Musicien n° 8 : cote entre 12 et 13/1.

Un Graffard en forme. Il peut terminer dans les 5.



Kentucky Tornado n° 9 : cote entre 10 et 11/1.

On en parle en bien mais elle manque d’expérience n’ayant couru que 3 fois.

