Quinté + : la dernière minute du Prix du Marathon de Paris

publié le 14/04/2019 à 07:25

Le quinté du dimanche 14 avril - Longchamp : Les courses ont lieu ce dimanche à Longchamp. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix du Marathon de Paris.

3ème course. Départ vers 15h15. 16 partants. Un prix de série au galop sur longue distance sans vraiment de favoris et avec sans doute des surprises. Méfiance.



N°7 : VASY SAKHEE

Cote entre 7 et 8/1. Elle est confirmée dans ce genre de joutes et vient d’effectuer une bonne rentrée.



N°4 : PALMERINOcote entre 5 et 6/1. Il vient de dominer ma favorite. Chance normale malgré sa pénalisation.

N°9 : SOUVIGNE

Cote entre 10 et 11/1. Le second d’une autre ligne de référence mais il est peut être meilleur sur Psf.



N°2 : MAGICAL FOREST

Cote entre 10 et 11/1. Le lauréat de cette dernière épreuve qui est lui aussi pénalisé au poids



N°1 : COSMIC CITY

Cote entre 15 et 17/1. Un outsider qui est ma dernière minute car il est régulier et en forme . Mais bien sûr il n’a pas de marge.



N°12 : AIRFIELD BEAUTY

Cote entre 7 et 9/1. Elle, au contraire, me paraît bien traitée. Méfiance.

N°8 : GIPSY SONG

Cote entre 20 et 22/1. Elle est difficile à situer mais dépend d’un entourage redoutable.



N°3 : ZAMBESO

