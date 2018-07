Quinté + : la dernière minute du Prix des Sables-d'Olonne

publié le 27/02/2018 à 06:43

18 partants s'élanceront, vers 13h47, au départ du Prix des Sables-d'Olonne, mardi 27 février à l'hippodrome de Pontchateau. La course se déroule sur une distance de 2.800 mètres. Un prix de série avec de vieilles gloires. Ils sont 9 trotteurs en tête et 9 à 25 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Verdi de Tillard

Cote entre 8 et 9/1.

Un nouveau venu chez Guarato qui vient de décevoir à Vincennes mais qui est bien engagé ici.

Le 16 : Amour du Loup

Cote entre 5 et 7/1.

Un bon Franck Anne qui a loupé son début d’année mais qui est largement dans sa catégorie cette fois.

Le 18 : Verso du Jaar

Cote entre 10 et 11/1.

Un des plus réguliers au départ.



Le 2 : Chistera

Cote entre 11 et 12/1.

Elle débute sur la piste mais est en forme et bien engagée.



Le 1 : Belle du Matin

Cote entre 11 et 13/1.

La ligne de la précédente mais qui a l’avantage, elle, d’avoir déjà gagné sur cet hippodrome. Ma dernière minute.



Le 9 : Accord de Crennes

Cote entre 8 et 10/1.

Il est évidemment bien engagé à 600 euros du recul.



Le 15 : Verso de Crennes

Cote entre 11 et 13/1.

Déferré des quatre pieds, il peut se placer.



Le 14 : Atout de Kacy

Cote entre 30 et 31/1.

Un gros outsider mais je me méfie de son écurie.

