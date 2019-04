Quinté + : la dernière minute du Prix des Écuries du Château

publié le 15/04/2019 à 06:21

Quinté du lundi 15 avril 2019 à Maisons-Laffitte : les courses ont lieu ce lundi 15 avril à Maisons-Laffitte. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix des Écuries du Château. Départ vers 13H50. 16 partants. 1ère course.



N°4 : PASCASHA D'OR

Cote entre 6 et 7/1. Il a remporté sa seule course de l’année mais c’était en janvier. Sérieux et régulier, j’y crois.



N°12 : GO FAST

Cote entre 8 et 10/1. Lui a couru il y a une semaine seulement mais il descend de catégorie ici.

N°11 : IMPRIMEUR

Cote entre 5 et 6/1. Il a l’air enfin bien disposé en 2019.



N°16 : ZARIYANO

Cote entre 16 et 17/1. Lui c’est le plus petit poids. Il a une chance mais est irrégulier.

N°8 : HAYA OF FORTUNE

Cote entre 17 et 18/1. Elle rentre mais a de l’expérience dans les quintés.



N°5 : MEANDROCote entre 20 et 22/1. Un gros outsider mais piloté par Soumillon. Il peut le réveiller.



N°13 : BO PAPA

Cote entre 13 et 15/1. Il aurait préféré une piste lourde mais peut bien faire sur cet hippodrome bien que ce soit un attentiste.

La dernière minute

N°1 : ALLEZ HENRICote entre 13 et 14/1. Ma dernière minute malgré son poids élevé. Il est en forme et a une bonne réussite sur le parcours.