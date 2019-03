Quinté + : la dernière minute du Prix de Rome - Tor Di Valle

publié le 10/03/2019 à 07:25

Quinté du dimanche 10 mars 2019 à Cagnes-sur-Mer : les courses ont lieu ce dimanche 10 mars à Cagnes-sur-Mer en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Rome –Tor Di Valle. 4ème course. Départ vers 15H15. 15 partants. Un quinté de raccroc puisqu’ils ne sont que 9 dans le Critérium mais une belle course tout de même avec des spécialistes bien connus. Tout le monde s’élance au même poteau.



N°8 : CASH AND GO

Cote entre 3 et 4/1. Enfin ! Je l’attends depuis longtemps. C’est sa course si David Thomain est appliqué.

N°11 : VOELAND

Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute mais c’est un intermittent du spectacle . Cela dit , il a été malheureux la dernière fois contre les mêmes.

N°3 : CARLO DE CARSI

Cote entre 12 et 14/1. C’était ma dernière minute lors de sa dernière tentative. Il a terminé 5ème et c’est encore une chance régulière plus pour les places que pour la gagne.



N°5 : BALDI STAR

Cote entre 15 et 16/1. Il est cette fois déferré et peut surprendre à belle cote.



N°10 : BILOOKA DU BOSCAIL

Cote entre 12 et 14/1. Elle est en pleine forme mais court rapproché, ce qui m’inquiète un peu.



N°7 : BOLT

Cote entre 13 et 15/1. Un casse-pieds ! Il ne peut que mieux faire que la dernière fois. Affaire d’impression.



N°9 : VIKING FROMENTERO

Cote entre 8 et 10/1. On en parle en bien pour cette épreuve, mais il doit me rassurer.



N°12 : COLONEL BLOND

Cote entre 14 et 15/1. La même chose que Bolt. J’ai un regret évidemment le 4 Usain Henna, méfiance avec lui.

