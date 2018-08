Quinté + : la dernière minute du prix de Mortain à Vincennes

publié le 27/08/2018 à 06:28

Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix de Mortain. Première course. Départ vers 13h45. Non partant le 9 Concerto Cointerie .



Il est intervenu dimanche après- midi et le numérotage ne change pas , il continue d’aller à 16 avec 8 partants en tête et 7 qui rendent 25m sur 2850m .Des concurrents assez bons .



Calou Renarderie n° 4 : cote entre 3 et 4/1.

Il reste sur 3 succès avec Raffin et s’élance en tête. La base.

Cimarron n° 7 : cote entre 10 et 11/1.

Ma dernière minute. Il vient d’être malheureux mais c’était bien auparavant. Si son driver est inspiré il peut bien faire.



Coach Franbleu n° 15 : cote entre 6 et 7/1.

Lui a vu sa victoire s’éloigner dernièrement sur le tapis vert. On doit le reprendre impérativement.



Comtesse Du Clos n° 6 : cote entre 11 et 12/1.

C’est la même valeur que Cimarron mais elle est plus fiable.



Bingo D’Or n° 2 : cote entre 9 et 10/1.

Autrefois délicat au monté, il reste sur 2 succès à l’attelé. bonne chance donc s’il reste dans les mêmes dispositions.



Chistou D’Iiraty n° 14 : cote entre 14 et 15/1.

Un trotteur sérieux mais qui doit rendre la distance.



Cayenne Houelle n° 8 : cote entre 7 et 9/1.

Elle sera jouée mais est à déconseillée pour les cardiaques ! . Cela dit , je n’ai pas osé l’impasse .



Crêpe de Satin n° 13 : cote entre 14 et 15/1.

Pour une place.

