Quinté+ : la dernière minute du prix de la ville de Craon

publié le 03/09/2018 à 06:25

Les courses ont lieu ce lundi 3 septembre à Craon. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix de la ville de Craon. Première course. Départ vers 13h47. 14 partants. Samedi tiercé ordre.



On reste à Craon mais pour du plat avec des 3 ans qui ont tous la particularité de n’avoir jamais couru sur cette piste ! Bon, on va voir.



Miranda n° 4 : cote entre 6 et 7/1.

Elle vient de bien faire à Clairefontaine cet été dans un lot ou les chevaux ont répété . Bien engagée , elle doit confirmer .

Cuba Libre n° 2 : cote entre 1 et 12/1.

Ma dernière minute . Il est sérieux et en forme , un peu chargé certes , mais j’aime bien Clément Lecoeuvre . Essayons .



Forever Yours n° 3 : cote entre 11 et 12/1.

Elle vient d’être malheureuse elle à Clairefontaine et me parait dans sa catégorie ..



Plume du Houlet n° 8 : cote entre 16 et 17/1.

D’un côté elle est bien située au poids , de l’autre elle découvre la distance . A voir .



Musikaline n° 5 : cote entre 15 et 16/1.

La ligne de la précédente.



Qatar Millenium n° 6 : cote entre 10 et 11/1.

Elle progresse et a l’avantage d’être pilotée par Olivier Peslier l’enfant du pays qui connait bien la piste ..



My Swashbuckler n° 1 : cote entre 9 et 10/1.

On en parle en bien de ce fier à bras (traduction)



D’or et Diamant n° 9 : cote entre 13 et 14/1.

Pasquier lui est associée. Méfiance.