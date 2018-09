Quinté+ : la dernière minute du prix de la Métropole de Nancy

publié le 04/09/2018 à 06:38

Les courses ont lieu ce mardi 4 septembre à Strasbourg. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix de la Métropole de Nancy. 3ème course. Départ vers 13h47. Non partant les 7 et 16.



Le numérotage du coup ne va que jusqu’à 15 et le 7 Sir Bibi était l’un des favoris . C’est du galop.



Zariyano n° 8 : cote entre 4 et 5/1.

Sir bibi out, il détient une première chance pour le succès car il tourne autour du pot.

Hout Bay n° 9 : cote entre 6 et 7/1.

Il a bien fini la dernière fois. À reprendre en confiance.



Veakalto n° 5 : cote entre 7 et 8/1.

Je le croyais fatigué mais lui aussi est en regain de forme. Chance.



Moonwalk Step n° 6 : cote entre 10 et 11/1.

Même chose que les précédents. Il lui faut quand même du souple. Donc pour une place.



Desert Warrior n° 3 : cote entre 14 et 15/1.

Son entraîneur Franck Forési réussit bien dans ces petits quintés. Méfiance.



Rubens n° 1 : cote entre 10 et 11/1.

Ma dernière minute. Il avait un autre engagement et celui-ci est plus facile. Méfiance également.



Speak Now n° 4 : cote entre 16 et 17/1.

Elle surprend parfois. Gros outsider.



Meandro n° 13 : cote entre 15 et 16/1.

Son petit poids et son jockey sont des atouts.

