Quinté + : la dernière minute du Prix de l'Aveyron

publié le 07/01/2019 à 06:24

Le départ du Prix de l'Aveyron lundi 7 janvier à l'hippodrome de Vincennes sera donné à 13h45. 17 chevaux s'élanceront sur la piste pour une distance de 2.850 mètres. Les favoris de Bernard Glass :



N°13 : CONTREE D'ERABLE, cote entre 4 et 5/1.

N°16 : BABYLONE SEVEN, cote entre 3 et 4/1. Dernière minute.

N°9 : BAHIA JOSSELYN, cote entre 12 et 14/1.



N°11 : CORAL SEA, cote entre 15 et 17/1.



N°3 : COMETE LEMAN, cote entre 11 et 13/1.



N°12 : CADIX, cote entre 10 et 11/1.



N°15 : BORA BORA JIEL, cote entre 15 et 16/1.



N°6 : AUSTRALIA BECO, cote entre 20 et 22/1.