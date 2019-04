Quinté + : la dernière minute du Prix de Chantilly Capital du Cheval

publié le 16/04/2019 à 06:37

Quinté du mardi 16 avril 2019 à Chantilly : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Chantilly. 1ère course. Départ vers 13h50. 14 partants. Des 3 ans méconnus sur la piste en sable fibrée.



N°11 : INATTENDU

Cote entre 4 et 5/1. Il a bien commencé l’année et me paraît bien engagé.



N°7 : NUALA

Cote entre 7 et 8/1. Elle retrouve la compétition mais c’est une Fabre qui a montré des moyens l’an passé.

N°2 : SWING THE STAR

Cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Il s’entend bien avec Soumillon et, bien que chargé, il peut se placer.



N°3 : LAST EDITIONCote entre 10 et 12/1. Une autre Fabre, a priori moins bonne que Nuala.





N°10 : BOB THE KING

Cote entre 10 et 11/1. Il a déjà bien fait sur le tracé. Méfiance.



N°5 : JUST PROUD

Cote entre 20 et 22/1. Il a mal couru pour sa rentrée mais peut avoir progressé.



N°6 : MISTER VANCOUVER

Cote entre 13 et 15/1. Une possibilité pour une place car il fait bien le parcours également.



N°8 : MILLE SABORDS

Cote entre 7 et 9/1. On en parle en bien. Je l’ai sans doute placé trop bas.

