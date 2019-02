Quinté + : la dernière minute du Prix d'Olargues à Cagnes-sur-Mer

publié le 08/02/2019 à 06:17

Le quinté du vendredi 8 février à Cagnes-sur-Mer : Les courses ont lieu ce vendredi 8 février à Cagnes sur Mer. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix d’Olargues. 1ère course. Départ vers 13H45. 18 partants. Une course touffue encore avec 11 concurrents au 1er poteau sur 2.950m et 7 à 25m .Il y a d’ailleurs des surprises en ce moment.



6 EDEN DE THYL

16 DANAE DE LA FRETTE

7 EKIANGO DE NILE

17 AMERICO VESPUCCI

18 ELSA DE BELFONDS

13 ECLAT DE GLOIRE

3 DEDUCTION SEVEN

9 CODESSA DRY

La dernière minute du jour

16 DANAE DE LA FRETTE