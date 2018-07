Quinté + : la dernière minute du Prix Confiance - Femmes & Challenges

publié le 02/07/2018 à 06:27

16 partants s'élanceront, à 13h45, au départ du Prix Confiance - Femmes & Challenges ce lundi 2 juillet à l’hippodrome de Clairefontaine. La course se déroule sur une distance de 3.900 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





N°1 : GOLDEN CHOP, cote entre 9 et 10/1.

N°7 : SAINT XAVIER, cote entre 12 et 13/1.

N°5 : CI BLUE, cote entre 7 et 8/1.



N°15 : TELENOMIE, cote entre 13 et 15/1.



N°10 : AMAZONE DU LEMO, cote entre 13 et 15/1.



N°11 : VIC ROYAL, cote entre 10 et 11/1.



N°2 : KAPISTAN, cote entre 7 et 9/1. La dernière minute.



N°4 : MAT MAKER, cote entre 10 et 12/1.