Course hippique (Illustration).

publié le 03/11/2019 à 06:29

Le quinté du 3 novembre à Auteuil : Prix Cnews. Haies - 5e course à 15h15 avec 15 Partants (L'As Edenham est Non-Partant) - 3.600 mètres.

9. BAIES DES ILES

12. YELLOW FIELD

11. CAYO DE PAIL

2. ERAGONE

14. CREDO DES OBEAUX

6. MY MAJ

7. TAKE TWO

10. ANOUMA FREEDOM

La dernière minute

11. CAYO DE PAIL