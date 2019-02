Quinté + : la dernière minute du Prix Chia à Vincennes

On refait les courses du 10 février 2019

publié le 10/02/2019 à 07:28

Les courses ont lieu ce dimanche 10 février à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Chia. 4e course. Départ vers 15h15 avec 18 partants. Ma dernière minute n’a terminé que 6e samedi. Malheureusement les quintés sont compliqués en ce moment. Celui là est une course de raccroc très difficile. Ils sont 9 devant et 9 à 25m.



N°2 : CROMA DU GUIBEL

N°16 : BEACH JULRY

N°18 : VIXEL

N°13 : CYRIEL D'ATOM

N°17 : BALZAC DE SOUVIGNE

N°11 : BLEU CIEL

N°14 : BIG BOSS

N°7 : ALABAMA BLUE

La dernière minute du jour

