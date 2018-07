Quinté + : la dernière minute du Prix Burgos

publié le 19/07/2018 à 06:45

Les 16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix Burgos ce jeudi 19 juillet à l’hippodrome de Vichy. La course se déroule sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :

Le N°4, LETTRE DE CHÂTEAU

Le N°1, SAINT ROCH

Le N°7, FOREVER YOURS

Le N°9, CALYPSO SONG

Le N°12, DUC DE MERAN

Le N°8, QUANTIVATOR

Le N°2, DANCE THE BLUES

Le N°13, BAQDAD

La dernière minute

