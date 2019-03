Quinté + : la dernière minute du Prix Benjamin Boutin à Compiègne

publié le 11/03/2019 à 06:45

Le quinté du lundi 11 mars - Compiègne : les courses ont lieu ce lundi 11 mars à Compiègne. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Benjamin Boutin. 1ère course. Départ vers 13H45. 16 partantes.

Un petit quinté au féminin guère passionnant hélas.



N°8 : TARLAMIE

Cote entre 5 et 7/1. Elle paraît une bonne priorité car elle est en forme comme son entourage.

N°5 : ARUSHA

cote entre 13 et 15/1. Elle vaut mieux que ses dernières tentatives et au passage a perdu du poids.



N°11 : DAME D'ID

Cote entre 15 et 16/1. C’est Pasquier avec une jument intermittente qui rentre . A voir .





N°3 : KAILYN

Cote entre 11 et 12/1. Ma timide dernière minute. Si elle doit être à l’arrivée, c’est aujourd’hui. .





N°1 : L'INDOMPTABLE

Cote entre 8 et 9/1. Elle a un mauvais numéro de corde et du poids mais a largement la pointure du lot .





N°6 : HOLDBACKTHERIVER

Cote entre 7 et 9/1. On en parle en bien et c’est Guyon.





N°9 : ELENI

Cote entre 13 et 15/1. Une jument allemande difficile à situer mais pas nulle.





N°2 : BLUE HILLS

Cote entre 14 et 15/1. Dans un bon jour, elle peut faire l’arrivée.

La dernière minute

N°3 : KAILYN