Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du vendredi 4 août 2023 à Cabourg, le Prix des Lycopodes. Départ à 20h15. R1C3. 13 partants. Trot. Attelé. Course D. 2750 mètres. Départ volté. Corde à droite. Pour Trotteurs de 7 à 10 ans.

Les « vieux tontons » sont à l’honneur ce vendredi à Cabourg dans l’événement de la soirée. Répartis sur deux échelons de départ, ils ne sont que 13 éléments de 7 à 10 ans à s’affronter. Le 9 Galion s’est envolé récemment à Enghien et découvre dans la foulée des conditions alléchantes à la limite du recul. Déjà lauréat du quinté de ce mercredi à Enghien, Alexandre De Jésus va tenter de remettre le couvert.

Auteure d’une excellente moisson 2023 sous la selle, le 6 Grazzia du Dan a réalisé de superbes chronos et a notamment trotté 1’13’’5 sur le parcours qui nous intéresse. Elle se transcende sur la piste de Cabourg, où elle a enregistré trois victoires et deux accessits en six tentatives. Revenir au trot attelé ne lui posera pas de problème.

Le 7 Groupie du Quenne, qui a réalisé un sans-faute à Cabourg l’été dernier dont une victoire dans un événement, a été préparée avec soin pour cet objectif. Le 11 Guerrière Wind s’imposait à l’automne sur cette piste et trottait 1’12’’2 sur 2725 mètres. Jugée là-dessus, elle constitue la meilleure chance des 25 mètres.

Notre outsider, le 13 Fétiche Atout, qui a rejoint les boxes de Pierre-Louis Desaunette cet été, a montré du mieux lors de son avant-dernière sortie à Sablé-sur-Sarthe. Il n’était devancé que par un certain Enzo du Klau, qui aligne les victoires en ce moment. Le 10 Forever Jiel se montre irréprochable depuis de nombreuses semaines et va encore vendre chèrement sa peau pour les places.

Le 3 Forrest Gump Set a affiché un net regain de forme à Amiens en dernier lieu. Il s’est déjà imposé à deux reprises sur les 2750 mètres de Cabourg et peut confirmer son retour au premier plan dans cette épreuve.







































Les pronostics :

9. Galion

6. Grazzia du Dan

7. Groupie du Quenne

11. Guerrière Wind

13. Fétiche Atout

10. Forever Jiel

3. Forrest Gump Set



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

13 Fétiche Atout





Résultats du mercredi 2 août 2023 à Enghien :

Le préféré de RTL a connu des problèmes de trafic, avant de revenir prendre une plaisante troisième place. Notre outsider n’a pas bénéficié du bon parcours et se classe 9ᵉ.