Quinté+ du samedi 3 octobre 2020 à Longchamp : les pronostics

publié le 02/10/2020 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 3 octobre 2020 à Longchamp, le Qatar Prix de Royallieu. Départ à 15h15. 12 partantes. Groupe I. Plat. 2.800 mètres. Grande Piste. Juments de 3 ans et plus.



Une longue distance, des juments de 3 ans et plus, un terrain qui sera lourd voire plus : voilà tous les ingrédients réunis pour fournir un quinté générateur de rapports substantiels en dépit d'un nombre faible de partantes.

Le 2 Monica Sheriff ayant déjà gagné dans le terrain lourd, elle est pour nous une logique favorite, d'autant qu'elle est associée à un jockey qui connaît Longchamp comme sa poche, Stéphane Pasquier.

Nous avons également retenu très haut le 12 Wonderful Tonight, qui vient de prendre la cinquième place du Prix Vermeille et que l'allongement de la distance autant que l'alourdissement de la piste va avantager.

Notre dernière minute, le 11 Miss Yoda, dépend du redoutable tandem Gosden-Dettori. Proposée à 10 contre 1 chez les bookmakers anglais, elle devrait bien courir voire se transcender dans ce terrain qu'elle devrait apprécier.

Chez les outsiders, le 10 Kalifornia Queen sera logiquement délaissée à ce niveau. Pourtant, ses origines indiquent que le terrain va lui plaire. En ce sens, ne pas lui laisser une petite place dans notre pronostic nous a paru injuste.

Les pronostics :

2. Monica Sheriff

12. Wonderful Tonight

11. Miss Yoda

1. Mashael

4. Manuela de Vega

6. Ebaiyra

10. Kalifornia Queen



La dernière minute :

11. Miss Yoda