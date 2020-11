Quinté+ du samedi 14 novembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 13/11/2020 à 18:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 14 novembre 2020 à Vincennes en semi-nocturne, le Prix du Languedoc. Départ à 15h15. 15 partants. Course européenne. Groupe III. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

À mesure que démarre ce meeting d'hiver, le niveau des quintés+ s'améliore. Et en termes de qualité, nous sommes bien servis avec ce Prix du Languedoc, où le grand favori, le 2 Milliondollarrhyme, débute en France... et sur la distance.

Il est pourtant déclassé d'une rue dans ce lot, son plus haut fait d'armes restant évidemment la 4e place obtenue en mai dernier dans l'Elitloppet suédois qui est, avec notre Grand Prix d'Amérique, la plus grande course du monde.

Penalty sans gardien ?

La distance, cependant, ne devrait pas lui poser problème. Il est en effet issu de Ready Cash et a déjà bien couru sur 2.640 mètres en Scandinavie. Penalty sans gardien ? Coup franc bien placé en tout cas.

Derrière lui, nous avons retenu de très bons chevaux comme le 9 Ce Bello Romain, qui vient de très bien se comporter en étant ferré et qui ne l'est pas ici, le 4 Alcoy, qui est un autre cheval de classe dans cette course, et le 1 Violetto Jet, qui n'a encore jamais été à la hauteur de sa flatteuse réputation, sur notre sol en tout cas.

Vice rédhibitoire ?

Notre dernière minute, le 14 Bulle de Laumont, a fait toute sa carrière dans le Sud-Est. Âgée de neuf ans, cette jument régulière vient de se produire pour la deuxième fois seulement à Vincennes, sur la petite piste, où elle a obtenu une probante deuxième place au trot monté.

Sa forme étant sûre, sa qualité également, elle devrait mettre à profit ces deux points forts et profiter du bel engagement que lui offre ce quinté pour prendre un accessit à belle cote.

Les pronostics :

2. Milliondollarrhyme

9. Ce Bello Romain

4. Alcoy

7. Dreambreaker

1. Violetto Jet

14. Bulle De Laumont

5. Câlin De Morge

12. Clarck Sotho



La dernière minute :

14. Bulle De Laumont