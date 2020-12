Quinté+ du samedi 12 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 11/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 12 décembre 2020 à Vincennes, le Prix Octave Douesnel. Départ à 15h15. 13 partants. Groupe II. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 4 ans.

Quelle course ! Outre les trois leaders de cette génération des 4 ans, le 13 Gotland, le 7 Go On Boy, qui rentre ferré après une victoire platonique (contrôlé positif deux jours avant la course, il a été distancé) dans le Critérium des 4 ans, et notre dernière minute, le 12 Gu d'Heripre, qui évolue ici sur sa meilleure distance et pour lequel tous les feux sont aux verts, c'est la candidature de notre favori, le 4 Galius, qui est l'attraction de ce semi-classique.

Galius est un phénomène, comme le trot sait nous en servir à intervalles assez réguliers. Ce fils de Love You a couru 12 fois et remporté autant de victoires. Chaque fois facilement, chaque fois en franchissant un cap supplémentaire. S'il gagnait ici, le partenaire de Yoann Lebourgeois, qui l'a mené 10 fois à la victoire, pourrait presque être sacré meilleur trotteur de la génération née en 2016.

Les outsiders sont ici condamnés à viser la 5e place et tous peuvent y prétendre. Ceux de notre sélection sont de ceux-là. Nous ne l'avons pas retenu, car la place nous manquait, mais nous avons également beaucoup d'affection, mieux vaut le savoir, pour le 11 Gala Tejy. Méditez cela, chers amis !

Les pronostics :

4. Galius

13. Gotland

12. Gu d'Heripre

7. Go On Boy

8. Gamble River

2. Galileo Bello

10. Gelati Cut



La dernière minute :

12. Gu d'Heripre

Résultats du jeudi 10 décembre :

7e, le favori de RTL a failli, mais pas la dernière minute, qui a gagné. La sélection donne le désordre du Quarté en 6 chevaux.