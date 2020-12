Quinté+ du mercredi 9 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 08/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 9 décembre 2020 à Vincennes, le Prix de Villers-Cotterêts. Départ à 13h50. 14 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'autostart. Trotteurs de 6 et 7 ans.

C'est un lot assez décousu qui se présentera au départ de ce quinté, avec en son sein toutefois un grand favori, le Hollandais Gustafson, qui, en dépit du numéro 15 derrière la voiture, a incontestablement les moyens d'aligner un quatrième succès d'affilée.

Derrière cet épouvantail, nous avons fait confiance aux deux pensionnaires de Laurent Abrivard, le 4 Exquisa Bella et le 9 Effigie Madrik, qui présentent la particularité d'être toutes deux les plus riches de l'épreuve, et donc, les mieux engagées.

Méfiance avec Ugolinast

Comme le 7 Eadshot Josselyn, qui vient de s'imposer sur la distance mais sur la petite piste, un peu à la surprise générale, notre dernière minute, le 6 Emone Cruz est entraînée par le jeune Nicolas Bridault.

Meilleure en valeur pure que son compagnon de box, cette jument régulière est aussi un peu mieux placée au départ, ce qui en fait une belle possibilité à l'arrivée. Elle possède en outre les meilleures statistiques sur le parcours, avec une victoire et trois troisièmes places en quatre sorties.

Méfiance enfin avec la candidature italienne du 8 Ugolinast, qui a déjà eu l'occasion de faire parler d'elle à Vincennes

Les pronostics :

12. Gustafson

4. Exquisa Bella

6. Emone Cruz

7. Eadshot Josselyn

8. Ugolinast

1. Eminent d'Orgeres

9. Effigie Madrik



La dernière minute :

6. Emone Cruz

Résultats du lundi 7 décembre :

La favorite de RTL termine 6e, la dernière minute 2e. La sélection indique le désordre du Tiercé.