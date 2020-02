Quinté+ du mercredi 26 février 2020 : les pronostics pour le Prix de Sedan

publié le 25/02/2020 à 14:51

Retrouvez les pronostics de Claude Piersanti pour le quinté du mercredi 26 février 2020 à Vincennes.



Prix de Sedan. 1re course. Départ à 13h55. 16 partants. Attelé. 2.100 mètres. Autostart. Grande piste. 51.000 euros.

Les pronostics :

9. Champion Doré

13. Desperado

5. Dreamer de Chenu

6. Talisker Horse

16. Mellby Drake

3. Dancing Love

1. By and By

7. Darlington Park

La dernière minute :

6. Talisker Horse