publié le 01/09/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 2 septembre 2020 à La Rochelle-Châtelaillon, la 9e étape du Grand National du Trot. 15 partants. Départ à 13h50. Course nationale. Groupe III. 2.625 mètres. Pour trotteurs de 5 à 10 ans. Une semaine avant d'accueillir le Tour de France cycliste, la Rochelle accueille celui des trotteurs, ce qui est une première pour l'hippodrome de Châtelaillon.

Grand favori de cette 9e étape du Grand National du Trot, le 9 Elie de Beaufour, un crack (21 courses, 16 victoires... et aucune place !) élevé par le champion de saut d'obstacles Eric Levallois (en association avec Bertrand de Folleville), entraîné par Jean-Michel Bazire et drivé ici par Eric Raffin. Sauf incident, on devrait compter les longueurs à l'arrivée.

Son principal challenger lui rend 25 mètres, le 15 Diable de Vauvert étant en outre le plus riche de l'épreuve. Derrière ce couplé gagnant, pas d'extravagance, notre dernière minute, le 11 Cap de Narmont étant un concurrent en pleine forme capable de donner la répartie à nos deux favoris, mais sans doute pas jusqu'au disque final.



Les pronostics :

8. Elie de Beaufour

15. Diable de Vauvert

11. Cap de Narmont

9. Diva du Granit

5. Dayan Winner

3. Baccarat de Nino

14. Estola

12. Cocktail Julino



La dernière minute :

11. Cap de Narmont