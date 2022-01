Quinté+ du mercredi 12 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 12 janvier 2022 à Deauville, le Prix de l'Aigle. Départ à 13h55. 15 partants (le 7 Piet est non partant). Handicap. Plat. 2.500 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Remarqué dans le quinté du 20 décembre sur ce parcours, le 13 Kayrat devrait parvenir à gagner sa course à la valeur qui est la sienne aujourd'hui. Celle-ci ? Il faut y croire.

Nous avons ensuite fait la part belle à quelques-uns des habitués de la catégorie, comme le 6 Checkpoint Charlie, dont le réveil est attendu, ou le 14 Tennessee Song, qui peut briller en pareille société.

Notre dernière minute, le 3 Count Rostov, débute sur la distance, mais s'il était un trotteur, on dirait qu'il en retard de gains. Il peut lui aussi prétendre s'imposer. Un outsider ? Le 10 Marcan, que Grégory Benoist préfère monter plutôt que le 2 Monsieur Xoo.

Résultats du lundi 19 janvier à Vincennes :

La favorite de RTL a été disqualifiée au départ. La dernière minute est bonne deuxième. La sélection indique le Tiercé.