Quinté+ du dimanche 6 septembre 2020 à Longchamp : les pronostics

publié le 05/09/2020 à 15:20

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 6 septembre 2020 à Longchamp, le Prix Carrus. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. 1.600 mètres. Plat. Grande piste. Purs-sangs de 3 ans. Les numéros à la corde devraient avoir leur importance dans ce Quinté+ disputé sur le mile, dans le bon terrain et avec une lice posée à 8 mètres.

Associé à Christophe Soumillon, notre favori, le 2 Talap, devra pourtant effacer assez rapidement sa position dans la stalle 14 pour disputer l'arrivée. Chose plus que possible avec le crack-jockey, évidemment. Derrière lui, nous avons placé quelques valeurs "sûres", puisque s'étant déjà essayé dans cette catégorie avec des fortunes diverses, comme le 1 Icatcher, le 11 Miss Believe ou le 6 Rock Blanc.

Notre dernière minute, le 16 Aiguiere d'Argent, vient cependant de décevoir à ce niveau, course beaucoup trop mauvaise pour être exacte, comme on dit. De nouveau associé à Stéphane Pasquier, il reste compétitif à ce niveau. Aussi faut-il impérativement le racheter car on ne verra pas ici le même cheval qu'en dernier lieu.



Les pronostics :

2. Talap

1. Icatcher

6. Rock Blanc

16. Aiguiere d'Argent

12. Suave Story

11. Miss Believe

9. Have Dancer

7. Peace Melody



La dernière minute :

16. Aiguiere d'Argent