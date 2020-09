publié le 19/09/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 20 septembre 2020 à Vincennes, le Prix d'Ancenis. Départ à 15h15. 14 partants. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 7 à 10 ans.

Même s'il n'est pas le plus riche de ce lot, le 3 Sobel Conway est sur le papier le meilleur en classe pure. Nouveau venu dans l'effectif de Jean-Michel Bazire, qui le confie illico à son fils Nicolas, ce trotteur apparemment très pratique ne devrait pas décevoir pour ses premiers pas en France, la longue distance n'étant pas pour lui déplaire.

Derrière ce favori en airain, retenir l'autre cheval de classe de la course, à savoir le 12 Diamond Charm, s'impose. Très performant pieds nus et en pleine forme, il peut même prétendre donner la répartie à notre favori.

Autres belles chances, le 8 Desperado, associé à Jean-Michel Bazire, auquel il devra nécessairement montrer quelque chose, et le 13 Dayan Winner, qui visera ici un nouvel accessit, en fin de combinaison.

Notre dernière minute, le 6 Solzio ZL est un ex-transalpin qui fait carrière chez nous, mais au trot monté. Cela étant, il montre à l'entraînement de réelles aptitudes dans la spécialité qui nous intéresse. Il est capable de les confirmer à ce niveau et d'entrer dans la bonne combinaison du Quinté+, vu le niveau général derrière les deux grands favoris de l'épreuve.

Les pronostics :

3. Sobel Conway

12. Diamond Charm

6. Solzio ZL

8. Desperado

13. Dayan Winner

4. Say That Again

1. Cabernet

7. Braquo



La dernière minute :

6. Solzio ZL