Quinté + du 30 avril : la dernière minute du Handicap de Bordeaux

Les courses ont lieu ce lundi 30 avril à Bordeaux Le Bouscat. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Handicap de Bordeaux. Deuxième course. Départ vers 13h47. 16 partants sur 1600 mètres.



n° 11 : Fleurdelune

cote entre 8 et 9/1.

Elle est régulière.

n° 8 : Alberobello



cote entre 10 et 11/1.

Il a des lignes avec de nombreux concurrents.



n°13 : Good Deal



cote entre 9 et 10/1.

Il tient la forme en ce moment et répète ses performances.



n° 2 : Ommoy



cote entre 12 et 13/1.

J’ai du mal à le situer car il vient de décevoir mais on peut s’en méfier.





n° 7 : Sweet Mambo



cote entre 7 et 9/1.

Elle a été malheureuse à Longchamp et me parait descendre un peu de catégorie.



n° 3 : Larno

cote entre 16 et 17/1.

Il est en bonne condition mais il monte de catégorie.





n° 16 : Jumpin' Jack Flash

cote entre 9 et 10/1.

Attention... On en dit du bien.

La dernière minute

n° 5 : Front Contender



cote entre 7 et 8/1.

Elle est allante et peut aller loin même pour sa rentrée.