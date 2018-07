Qui est Mehdy Metella, le nouveau champion de la natation française ?

publié le 29/07/2017 à 08:20

47 secondes et 89 centièmes. C'est le temps qu'il a fallu à Mehdy Metella jeudi 27 juillet pour remporter la troisième place du podium du 100 mètres nage libre aux mondiaux de natation de Budapest en Hongrie. Par la même occasion, le nageur a permis à la France de décrocher sa première médaille du tournoi.



Mehdy Metella nage dans le sillon de sa grande sœur, Malia Metella, vice-championne olympique du 50 mètres nage libre. Les deux sportifs qui ont dix ans d'écart ont fait leurs débuts à Toulouse au club des dauphines du TOEC qu'ils rejoignent après avoir quitté leur Guyane natale.

En 2009, alors que Malia annonce prendre sa retraite sportive trois ans après être entrée au club toulousain, Mehdy y fait son entrée. Il a alors 17 ans. Il reste quatre ans, avant de rejoindre le Cercle des Nageurs de Marseille en 2013.

Un parcours plus collectif qu'individuel

"Mehdy est attiré par les paillettes", résume Michel Coloma, le directeur sportif des dauphins du TOEC lorsque Mehdy Metella quitte le club toulousain. Il faut dire qu'à Marseille, Mehdy Metella nage avec les grands noms de la natation française : Florent Manaudou, Camille Lacourt et Fabien Gilot, tous médaillés olympiques. Spécialiste du relais 4x100 mètres, il remporte avec ses coéquipiers le titre de champion du monde en 2015 et de vice-champion olympique en 2016 à Rio. Entre les deux compétitions, le nageur contracte le virus du chikungunya lors d'un voyage en Guyane.



Il reste toutefois motivé et déterminé. Quelques temps avant les mondiaux de Budapest cette année, le nageur de 25 ans s'était dit prêt "à faire de belles choses et à surprendre" dans les pages de L'Équipe. C'est chose faite avec sa médaille de bronze au 100 mètres. Sur France Télévisions il se confie à la sortie du bassin : "C'est plutôt pas mal, c'est ma première finale aux championnats du monde. C'est satisfaisant pour la suite". Avant de se justifier : "J'avais très mal aux jambes. Les bras étaient là mais mes jambes étaient mortes."



Médaille de bronze au 100m nage libre pour Medhy Metella ! Bravo pour cette belle performance ! @MMetella @FFNatation #Budapest2017 — Laura Flessel (@FlesselLaura) 27 juillet 2017

Mehdy Metella, fan de rap - il en écoute avant d'entrer dans le bassin - et adepte de la sieste - "J'ai besoin de repos", a-t-il confié à L'Équipe -, est également devenu le premier Français à monter sur le podium mondial du 100 mètres depuis William Meynard en 2011. "C'est un aboutissement pour Mehdy", résume Julien Jacquier, son entraîneur, à l'AFP. La veille, le nageur de 25 ans a pulvérisé son propre record en demi-finale et par la même occasion, le record français de la discipline.