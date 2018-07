Quarté+ : la dernière minute du prix des Sables d'Olonne

publié le 10/07/2018 à 07:55

Les courses ont lieu ce mardi aux Sables d’Olonne. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix des Sables d’Olonne. 3ème course. Départ vers 13h47. 16 partants .



Une épreuve de trot intéressante avec 6 chevaux au premier poteau et 10 à 25 mètres sur 2775 mètres. Il y a un bon favori.

Blues des Landiers n° 16 : cote entre 3 et 4/1.

Il a tout pour lui : forme , bon engagement, et meilleure valeur . La priorité .

Barbue n° 9 : cote entre 11 et 12/1.

Elle a des moyens mais est irrégulière. Espérons qu’elle sera bien disposée.



Cristal River n° 4 : cote entre 9 et 10/1.

Un bon engagement pour lui associé de plus à Eric Raffin .



Tesauro n° 7 : cote entre 10 et 11/1.

Encore un bon élément, mal engagé mais bien drivé.



Uhlior DU Beziau n° 14 : cote entre 13 et 15/1.

Il vient de bien courir dans un récent quinté et j’espère qu’il va répéter .



Picard del Ronco n° 5 : cote entre 20 et 22/1.

Un coup de poker . Je mise sur le changement de driver .



Cash Ok n° 10 : cote entre 15 et 16/1.

Il est entraîné par le frère d’Eric, Olivier Raffin qui connait par cœur la piste.

La dernière minute du jour

Dominator n° 6 : cote entre 7 et 8/1.

Ma dernière minute. Le plus riche du premier poteau qui est bien drivé également par Matthieu Abrivard .