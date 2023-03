Panini : on a testé l'album Ligue 1 de la saison 2022-2023

En cette saison 2022-2023 particulière avec pour la première fois la Coupe du monde en plein milieu, en novembre et décembre, la marque Panini a dû s'adapter : son album de vignettes consacré à la Ligue 1 n'est sorti qu'en début d'année, une fois la compétition au Qatar terminée.

450 stickers sont à collectionner et plusieurs nouveautés à souligner : l'album s'ouvre vite sur une double page "Welcome", qui met à l'honneur les recrues phares du mercato estival (Sanchez pour l'OM, Vitinha pour le PSG, Ramsey pour Nice...). Les deux pages suivantes sont intitulées "Welcome back" pour les joueurs de retour en France, Lacazette, Gonalons, Veretout, Pépé ou Mukiele.

Avec les "parallel cracks" et les "next-gen talents", les amateurs seront sans doute réjouis. Les premiers sont les stars du championnat au nombre de 9, du Lensois Fofa au rennais Terrier en passant Mbappé, Messi et Neymar. Les seconds sont les jeunes joueurs en devenir, au nombre de 20, répartis sur deux double-pages (Le Bris, Le Fée, Lepenant, Ekitike, Locko...)

La Ligue 2 uniquement en digital

Pour chacune des 20 équipes, il faudra retrouver l'écusson, le maillot domicile, 16 joueurs de l'effectif mais aussi un joueur pour illustrer une statistique et un autre nommé "l'expert" (Payet pour l'OM, Verratti pour Paris, Lopes pour Lyon...). Pour la Ligue 2, l'album est pour la première fois 100% digital, sur le site de Panini.

