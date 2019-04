Quinté + : le Grand National du Trot Paris-Turf

publié le 10/04/2019 à 05:00

Quinté du mercredi 10 avril 2019 à Lyon-La Soie : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans la 3ème étape du GNT avec Paris Turf. 1ère course. Départ vers 13h50. 14 partants. Un lot de qualité avec 9 concurrents en première ligne et 5 à 25 m. La distance est longue cependant et c’est corde à droite. Mardi 9 avril, quinté désordre à Compiègne.



N°6 : COLT DES ESSARTS

Cote entre 4 et 5/1. Il est bien engagé et régulier. Bonne priorité.



N°7 : ECLIPSE DANICA

Cote entre 7 et 9/1. Son entourage est très confiant. Elle revient bien en ce moment.

N°11 : BLUES DES LANDIERS

Cote entre 7 et 9/1. Il remet ça. Il est vraiment courageux.



N°10 : ALAMO DU GOUTIER

Cote entre 11 et 12/1. Il lui faut un meilleur parcours que la dernière fois.



N°13 : CALIN DE MORGE

Cote entre 9 et 10/1. Une chance réelle bien sûr avec Franck Nivard.

N°8 : BEACH JULRY

Cote entre 13 et 14/1. Une locale qui va jouer sa chance à fond comme toujours. Pour une place.



N°12 : CEYLAN DAIRPET

Cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Je l’ai placée loin car sa rentrée m’avait laissé sur ma faim, mais le lot est à sa portée cette fois.



N°1 : COMTESSE DU CLOS

Cote entre 17 et 18/1. Pour la 5ème place.