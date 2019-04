Quinté + : les favoris du Prix de la Rochelle

publié le 09/04/2019 à 05:00

Quinté du mardi 9 avril 2019 à Compiègne : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de la Rochelle. 1ère course. Départ vers 13h50. 16 partants. Une course de steeple avec, pour le moins, des concurrents expérimentés. L’épreuve est encore ouverte.



N°1 : RASANGO

Cote entre 8 et 10/1. Il est confirmé et même s’il effectue une rentrée après trois mois d’absence, le lot est à sa portée.



N°2 : EDALKA DE KERSER

Cote entre 7 et 9/1. Elle est en plein épanouissement et s’entend bien avec son jockey.

N°14 : SURELY TRY

Cote entre 12 et 14/1. Elle a terminé à la 2ème place d’une ligne de la course et est régulière.



N°15 : SURDOUE DE BALLON

Cote entre 11 et 13/1. C’est elle qui a remporté cette épreuve de référence et malgré sa pénalisation au poids, elle peut encore faire l’arrivée.



N°3 : DEFI MAJEUR

Cote entre 8 et 10/1. Elle est vraiment régulière. Une chic jument.



N°11 : AL ROC

Cote entre 10 et 12/1. Il est meilleur en steeple qu’en haies mais je le préfère sur une piste plus lourde.

La dernière minute

