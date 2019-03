Quinté + : les favoris du Prix du centre d'entraînement

publié le 08/03/2019 à 05:15

Quinté du vendredi 8 mars 2019 à Chantilly : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Centre d’Entraînement. 2ème course. Départ vers 13h45. 16 partants. Un nouveau prix de série au galop sur PSF avec des concurrents de moyenne qualité.





N°12 : DANCE THE BLUES

Cote entre 11 et 12/1. Un rentrant mais qui me paraît bien placé au poids. De plus, les chevaux d’Henri-François Devin sont en forme. J’essaye pour une cote.



N°4 : DIAMOND VENDOME

Cote entre 8 et 10/1. Un sans faute pour l’instant avec Soumillon.



N°7 : D'OR ET DIAMANT

Cote entre 10 et 11/1. Il a mis du temps à enclencher mais c’est fait et il retrouve Pasquier.



N°2 : TABULARASA

Cote entre 13 et 15/1. Il est un peu irrégulier mais a l’avantage d’avoir déjà couru cette année.

N°1 : TESTON

Cote entre 12 et 14/1. Lui reprend la compétition dans un lot où il peut se distinguer. Affaire d’impression.

N°10 : BANOUSH

Cote entre 9 et 11/1. Il vient de bien faire avec Guyon et je le pense en retard de gains.



N°8 : LANANA Cote entre 14 et 15/1.

Elle tourne autour du pot mais ne peut que se placer dans ce lot.



N°9 : TROPICAL PRINCESS Cote entre 7 et 8/1.

On en parle en bien. Mais c’est son premier handicap. Méfiance quand même.

Ma dernière minute

N°10 : BANOUSH