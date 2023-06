Mort de Gino Mäder : "Tout le monde est touché, c'est un choc", réagit Yvon Madiot

Gino Madër, un cycliste qui participait au Tour de Suisse, est mort ce vendredi 16 juin au matin. Son équipe a annoncé son décès vers 11h30. Le cycliste de nationalité suisse avait fait une lourde chute la veille lors de la cinquième étape de la course. Il avait été retrouvé inanimé dans l'eau au fond d'un ravin. Il avait été réanimé et transporté immédiatement à l'hôpital de Coire à l'est du pays. Après avoir lutté toute la nuit, il a succombé à ses blessures dans la matinée.

"Tout le monde est touché. Un choc pour tout le monde : coureurs, staffs, tout le monde du vélo. C'est quelque chose de choquant. Se tuer dans une descente alors que tu fais ton métier, tu fais ce que tu aimes. On est vraiment choqué. Là, il y en a qui marchent, il y en a qui téléphonent, il y en a qui pleurent simplement. Pour l'instant, on est là, on est présent, mais on les laisse (les cyclistes de la formation de Gino Madër, ndlr) un peu tranquille", confie à RTL Yvon Madiot, ancien cycliste et directeur sportif de l'équipe FDJ.

Les membres de sa formation sont très choqués. "Il était non seulement un cycliste extrêmement talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors du vélo", s'attriste Milan Erzen, directeur général de l'équipe Bahrain-Victorious. Plusieurs cyclistes célèbres ont également tenu à rendre hommage à Gino Madër comme Tadej Pogacar : "Repose en paix, tu me manqueras", a-t-il posté sur son compte Instagram.

Le champion du monde Remco Evenepoel a, quant à lui, exprimé son mécontentement à propos du tracé de l'étape. "Puisqu'une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n'était pas une bonne décision de laisser (les coureurs, ndlr) finir par cette descente dangereuse", a-t-il écrit sur Twitter.

La rédaction vous recommande Cyclisme : le coureur suisse Gino Mäder, 26 ans, meurt après une chute sur le Tour de Suisse

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info