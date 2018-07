Mondial de handball : plus de 540.000 spectateurs

Rok et Koolette, les deux mascottes des Mondiaux 2017 de handball

publié le 29/01/2017 à 13:32

Le beau parcours des "Experts" y est sans doute pour quelque chose. Les coéquipiers de Nikola Karabatic et Thierry Omeyer, s'apprêtent à disputer sa 13ème finale d'une compétition internationale dimanche 29 janvier face à la Norvège, ont suscité de l'engouement dans le pays. Près de 540.000 spectateurs (539.943 exactement) auront assisté au Mondial-2017 de handball messieurs, organisé en France, ont annoncé dimanche les organisateurs, dont l'objectif était d'atteindre la barre des 500.000.



Ce chiffre prend en compte la finale qui opposera ce dimanche (17h30) à Paris-Bercy la France, tenante du titre, à la Norvège. Le record reste dans le giron de l'Allemagne qui avait rassemblé plus de 700.000 personnes lors du Championnat du monde 2007. La capacité totale du Mondial en France était de 656.000 places sur les huit sites de la compétition (Paris, Nantes, Lille, Rouen, Metz, Montpellier, Albertville, Brest). Le taux de remplissage est d'un peu plus de 82%.

Vingt-trois des quatre-vingt-quatre matches se sont joués à guichets fermés. Les organisateurs ont précisé par ailleurs avoir sensibilisé 465 millions de personnes sur les réseaux sociaux.