C'est une manne inespérée pour un club en grande difficulté financière. Le 1er décembre dernier, le président du SU Agen, Jean-Claude Brunel, avait lancé un appel à l'aide pour sauver son club criblé de dettes. Près de deux mois plus tard, le voilà sauvé et même "pérennisé sur une bonne dizaine d'années", savoure-t-il.



Ce sauvetage porte un nom, celui d'Aymeric Laporte, jeune défenseur français (23 ans) quasiment inconnu du grand public. Recruté à moins de 16 ans par le club espagnol de l'Athletic Bilbao, le natif d'Agen a été transféré mardi 30 janvier à Manchester City, qui a déboursé 65 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Comme le veut le règlement en matière de transfert, une partie de cette somme est reversée au(x) club(s) formateur(s) des joueurs. Le club de Roissy-en-Brie avait profité du retour de Paul Pogba à Manchester United il y a quelques mois. C'est au tour du Sporting Union Agen, actuellement avant-dernier de son groupe de régional 3 (8e division), de bénéficier du renvoi d’ascenseur.

Sur les 65 millions d'euros du transfert, Agen va en percevoir 1%, soit 650.000 euros. Pourquoi 1% ? Car les quatre années passées par Aymeric Laporte dans le club donnent droit chacune à 0,25% d'un futur transfert. "Le club était à la misère, prêt à être sous redressement judiciaire, expose Jean-Claude Brunel. Il n'y avait pas de survie possible à moyen terme. Et puis voilà !"



C'est ainsi l'esprit plus léger que les Agenais se rendront à Villeneuve-sur-Lot le samedi 3 février. 11e sur 12 de la poule D du régional 3, ils ont l'espoir d'une belle fin de saison, avec pourquoi pas une remontée à terme. Et si Aymeric Laporte les invite en Angleterre, "on ira le voir avec plaisir", lance le président Brunel.