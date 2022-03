Les infos de 8h - JO Paralympiques 2022 : première médaille d'or française pour Arthur Bauchet

Crédit : Grigoriy Sisoev / Sputnik / Sputnik via AFP

Une première médaille d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Pékin. Le skieur français Arthur Bauchet a en effet décroché ce samedi le titre sur la descente (catégorie debout). Le sportif de 21 ans, originaire du Var et licencié au ski club de Briançon, a devancé l'Autrichien Markus Salcher et le Suisse Theo Gmuer.

Une belle confirmation pour Arthur Bauchet, déjà multiple champion du monde de ski et qui avait remporté quatre médailles d'argent lors des Paralympiques de Pyeongchang en 2018 : "C'est fou, entendre la Marseillaise, tout le monde vient pour ça", a réagi le jeune skieur. "C'était encore une belle bagarre aujourd'hui (...) J'avais dit que je venais là pour me faire plaisir. Le plaisir il était à 100% sur la piste. Ce qui me manquait, c'était le résultat", a-t-il ajouté.

Une première médaille d'or française, qui en appelle d'autres dans ces JO qui se déroulent du 4 au 13 mars à Pékin et dans les montagnes des alentours.

