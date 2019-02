publié le 03/02/2019 à 07:50

Les recherches reprennent ce dimanche matin afin de localiser l'avion dans lequel a disparu Emiliano Sala et son pilote le 21 janvier dernier dans la Manche, alors qu'il effectuait la liaison entre Nantes et Cardiff. Les recherches sont financées à titre privé grâce aux dons obtenus par le biais d'une cagnotte en ligne qui a réuni plus de 370.000 euros à ce jour.



Les chercheurs, parmi lesquels David Mearns, un océanographe spécialiste dans la recherche d'épaves, mèneront néanmoins les opérations en collaboration avec les autorités officielles. "Il y a deux bateaux équipés de sonars, et cela va nous permettre de bien couvrir la zone, le fond de la mer, explique-t-il. Quand on va identifier des débris d'une épave, nous enverrons un robot pour vérifier ce que c'est".

Deux jours après la découverte par une habitante de deux sièges sur une plage française ayant "potentiellement" appartenu à l'avion disparu, le chercheur se montre d'ailleurs raisonnablement optimiste de retrouver l'appareil. "Je suis confiant dans ces recherches, car même si c'est un petit avion, avec deux bateaux on peut couvrir la zone deux fois plus vite. On a donc deux fois plus de chances de trouver cet avion".

Les recherches devraient se dérouler pendant 3 jours au large de Guernesey afin de trouver l'épave du Piper Malibu.

"Gilets jaunes" - La thématique du soutien aux "gueules cassées" a visiblement mobilisé les "gilets jaunes" à Paris. Plus de 10.000 personnes ont manifesté dans la capitale pour dénoncer l'usage par les forces de l'ordre des lanceurs de balles de défense (LBD) et des grenades de désencerclement.



Météo - La neige est tombée en abondance sur les massifs. Prudence donc sur la route et sur les skis. Une avalanche a d'ailleurs fait 1 mort et 2 blessés légers sur un secteur hors piste de la station de Val-Cenis (Savoie).



Venezuela - Le pays est coupé en deux. D'un côté, les partisans de Nicolas Maduro, le chef de l'État. De l'autre, ceux de Juan Guaido, le président autoproclamé. Ils ont tous défilé, samedi 2 février, dans deux endroits distincts de Caracas. Maduro a menacé d'avancer les élections législatives pour renouveler le Parlement, dont Juan Guaido est le président.