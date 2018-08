publié le 07/08/2018 à 13:00

Kevin Mayer, vice-champion olympique et champion du monde en titre, a abandonné le décathlon des Championnats d'Europe à Berlin, après avoir mordu ses trois essais au saut en longueur, a annoncé la Fédération française d'athlétisme mardi 7 août. Le Français avait réalisé le meilleur temps de la première des dix épreuves sur 100 m.



Il s'agit d'une énorme désillusion pour le clan tricolore. Mayer était le grandissime favori de l'épreuve. "Le but principal, c'est d'être champion d'Europe. Ce serait mon premier au décathlon", clamait-il ainsi en arrivant en Allemagne. "Comme on a cette marge, on a encore plus peur de faire zéro", avait-il toutefois souligné.

Mayer, 26 ans, a décroché son premier titre planétaire l'an passé à Londres, en remportant l'or mondial en plein air, avant de se parer d'or aux Mondiaux en salle à l'heptathlon en mars. Cette saison, il a préparé l'événement européen avec un programme à la carte en Ligue de diamant, et en participant à certaines épreuves du décathlon de Ratingen en Allemagne à la mi-juin.

À écouter également dans ce journal :

- Indonésie : des touristes inquiets se sont précipités mardi sur des bateaux et vers l'aéroport de Lombok pour quitter cette île indonésienne frappée par un second séisme meurtrier en une semaine, tandis que les équipes de secours essayaient d'atteindre des zones reculées pour apporter de l'aide. Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir a tué au moins 105 Indonésiens et endommagé des milliers de bâtiments, selon un nouveau bilan officiel, une semaine après un autre séisme qui avait fait au moins 17 morts sur cette île touristique volcanique.



- Canicule : les fortes chaleurs touchent enfin à leur fin. Après des jours de canicule, le dernier pic va être atteint mardi sur plusieurs régions, avant une chute des températures provoquée par des orages qui pourraient être violents par endroits.



- Fort de Brégançon : une enquête a été ouverte lundi à la suite du survol dans l'après-midi par un drone du fort de Brégançon (Var), où le président de la République Emmanuel Macron est actuellement en vacances, a-t-on appris auprès du service de presse de l'Elysée.



- Iran : une salve de sanctions américaines contre l'Iran est entrée en vigueur mardi, le président iranien Hassan Rohani criant à la "guerre psychologique" et écartant toute négociation sur un nouvel accord nucléaire réclamé par les Etats-Unis.



- Californie : L'État est désormais ravagée par le plus grand incendie de son histoire récente, le "Mendocino Complex", qui gagne du terrain dans le nord de l'Etat le plus peuplé des États-Unis. Le précédent incendie record en Californie remonte à seulement huit mois. Une dizaine de personnes ont été tuées depuis le début de l'été dans les feux qui dévastent cet Etat de l'ouest des États-Unis.