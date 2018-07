publié le 26/07/2017 à 09:07

Monaco et le Real Madrid se seraient mis d'accord pour le transfert de Kylian Mbappé contre un chèque de 180 millions d'euros a annoncé hier, mardi 25 juillet, le journal espagnol Marca. Une somme dans laquelle sont compris 20 à 30 millions d'euros de bonus. Le joueur n'a pour l'instant pas encore pris sa décision. Le club des Eastlands s'intéresse au jeune buteur français depuis plusieurs semaines et il serait prêt désormais à concrétiser cet intérêt par une grosse offre. 180 millions d'euros, cela ferait du Français le joueur le plus cher de l'histoire dans le cas où l'offre sera acceptée.



Pep Guardiola, le coach des Citizens, a déjà discuté en personne avec Mbappé. Rien n'a filtré de la conversation qu'ils ont eue. Mbappé, l'attaquant aux 15 buts en une demi-saison, pourrait toucher 7 millions d'euros de salaire annuel net d'impôt. Un véritable blitz de la part du Real si jamais l'information se vérifiait. Car à ce tarif, on imagine mal l'AS Monaco refuser le départ de sa pépite.

- Le Football c'est aussi l'équipe de France féminine qui a besoin d'un match nul pour atteindre les quart de finales de l'Euro qui se déroule aux Pays-Bas. Les filles d'Olivier Echouafni affrontent la Suisse à 20h45 ce mercredi.

- Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions ce soir également. L'OGC Nice accueille l'Ajax Amsterdam. Un rendez-vous de prestige selon l'entraîneur Lucien Favre. Début de la rencontre à 20h45



- L'Europe et en particulier la ligue des champions, c'est à terme l'objectif du LOSC new look. Les supporters attendent beaucoup de cette saison qui pourrait être celle du renouveau sous la houlette d'un certain Marcelo Bielsa.



- Capitaliser sur le Tour de France, c'est ce que font les coureurs les plus en vue dans les jours qui suivent la fin de la Grande Boucle. C'est la tournée des Critériums. Le premier d'entre eux avait lieu hier à Lisieux en Normandie et Warren Barguil avec son maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour de France s'est imposé devant Arnaud Démare.



- Deux joueurs du Stade Français dans le collimateur de la justice. Waisea et Raisuqe seront jugés fin novembre en correctionnelle, tous les deux, pour violence volontaire en état d'ivresse et uniquement le second pour agressions sexuelles. Les faits se seraient déroulés samedi soir devant une discothèque du 13ème arrondissement quai d'Austerlitz. Ils avaient deux grammes d'alcool dans le sang.

