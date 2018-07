publié le 27/07/2017 à 09:18

L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro hier, mercredi 26 juillet, mais vraiment dans la douleur. Les Bleues ont fait match nul 1 but partout contre la Suisse en jouant, c'est vrai, une grande partie du match à 10 contre 11 après l'expulsion de la latérale droit Périsset dès la 17ème minute. Une nouvelle fois, les Françaises ont eu besoin d'un coup de pied arrêté pour se sortir de leur cauchemar.



Incapables de trouver la faille dans le jeu, elles s'en sont remis à un coup franc de Camille Abily pour arracher l'égalisation à quatorze minutes de la fin du temps réglementaire. Le sélectionneur Olivier Echouafni était heureux et soulagé. "Quand on voit le scénario, c'est vrai que c'est un sacré soulagement mais quel caractère, quel caractère cette équipe ! Elle n'a jamais aussi bien joué à dix qu'à onze", a-t-il confié fier de ses joueuses.

À écouter également dans ce journal :

- En Ligue des champions, troisième tour préliminaire aller, l'OGC Nice et l'Ajax Amsterdam se sont neutralisés mercredi soir 1 partout également avec un but niçois de Balotelli. Ce jeudi soir, l'OM accueille Ostende en match aller du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

- Karim Benzema entrevoit le bout du tunnel. Son contrôle judiciaire dans l'affaire du chantage à la sex-tape a été intégralement levé lundi par le juge d'instruction. Cela l'autorise de nouveau à pouvoir entrer en contact avec la partie civile, Mathieu Valbuena, mais aussi avec avec son ami d'enfance Karim Zenati, comme lui mis en examen dans ce dossier.



- Accusés respectivement de violence volontaire et d'agression sexuelle, les joueurs fidjiens Raisuqe et Waisea ont été mis à pied hier, mercredi, par le Stade Français. Ils seront jugés en Novembre devant le tribunal correctionnel.



- 9ème du dernier championnat, le Stade Rennais veut enclencher la vitesse supérieure. L'intersaison a été mouvementée avec un effectif pléthorique à dégraisser. Le Stade Rennais qui vient de faire signer le prometteur attaquant de Metz, Ismaïla Sarr. Montant du transfert : 17 millions d'euros !.



- Le PSG, lui, négocie avec Barcelone directement. Selon le journal L'Équipe, Paris voudrait éviter de payer la clause de cession de Neymar, qui s'élève à 222 millions d'euros ! Cette nuit, en match amical à Miami, en Floride, les Parisiens se sont inclinés devant la Juventus Turin 3 buts à 2.



- Blessé au coude droit, Novak Djokovic a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa saison 2017. Le Serbe ne participera donc pas à la prochaine édition de l'US Open, ni à la demi-finale de Coupe Davis face à l'équipe de France.