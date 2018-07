publié le 27/04/2016 à 19:25

Qui sera le porte-drapeau de la délégation française le 5 août prochain, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro ? Si le nom de l'heureux élu sera officiellement dévoilé dimanche 24 juillet après l'arrivée du Tour de France à Paris, selon nos informations, Teddy Riner fait d'ores et déjà partie des favoris pour endosser ce rôle tant convoité.



Au micro de RTL, à 100 jours du début des Jeux, le judoka ne cache pas son envie de défiler en tête du cortège français. "Je pense que j'ai mes chances. On verra bien. Une chose est sûre, j'aimerais bien que ce soit moi et vivre ce moment avec la délégation française. Être porte-drapeau d'une délégation, c'est un honneur et c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie", affirme le judoka, tout juste sacré pour la cinquième fois lors d'un championnat d'Europe.

L'homme de 27 ans, qui va "tout faire" pour conquérir un deuxième médaille d'or olympique, se montre optimiste sur les chances françaises durant cette quinzaine au Brésil : "Le sport français se porte encore mieux qu'il y a quatre ans. On va être meilleurs que lors des précédents Jeux olympiques, j'en suis persuadé. On est dans une dynamique où la jeunesse a envie de tout éclater, tout gagner".