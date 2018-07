publié le 25/07/2016 à 18:39

Triple championne olympique, Marie-José Pérec n'est pas satisfaite que la Russie participe finalement aux Jeux Olympiques de Rio 2016 (du 5 au 21 août). L'Agence mondiale antidopage avait mis au jour dans un rapport publié la semaine dernière une affaire de dopage d'État organisé et demandé que la délégation russe soit interdite des Jeux. Une option qui n'a pas été retenu par le CIO, reléguant la responsabilité de la suspension aux fédérations internationales, sport par sport.



"Avec le dernier rapport, on avait suffisamment d'informations pour exclure la Russie, assure-t-elle. Je suis vraiment déçue par la décision du CIO. Lorsque l'on a démontré que, dans le pays, il y avait une organisation et quand on voit tous les noms, je trouve que l'on aurait dû avoir le courage d'aller au bout et montrer l'exemple."

Elle est en revanche "ravie" du choix de Teddy Riner pour devenir le porte drapeau de la France. "Je suis très émue, c'est le troisième porte-drapeau guadeloupéen, c'est une belle personne, il impose, c'est vrai capitaine, il fait dans la simplicité".

Marie-José Pérec tiendra une chronique nommée "Les JO de Marie-Jo" à partir du 5 août sur RTL.