publié le 31/07/2017 à 19:38

Les JO 2024 se rapprochent de Paris. La mairie de Los Angeles a trouvé un accord avec le Comité international olympique (CIO) pour organiser les JO 2028, a-t-elle annoncé dans la soirée de lundi 31 juillet. Cette entente découle de la décision de l'instance sportive d'effectuer simultanément l'attribution de l'organisation de ces deux éditions des Jeux.





Le 13 septembre à Lima, les membres du CIO devraient donc accorder 2024 à Paris et 2028 à Los Angeles. "D'après les termes du contrat avec la ville hôte pour 2028, le CIO avancera des fonds au comité d'organisation de Los Angeles au vu de la période de planification plus longue" que pour les JO de 2024, et dans le but d'augmenter la participation et l'accès de la jeunesse aux sports pendant les années menant aux Jeux, précise le communiqué du comité pour la candidature de LA.

Paris a déjà organisé les Jeux en 1900 et 1924. Los Angeles en 1932 et 1984. Même si les deux villes étaient en concurrence, Paris était concentrée sur 2024 pour des Jeux du centenaire (après ceux de 1924 déjà organisés dans la capitale française). La capitale dirigée par Anne Hidalgo a toujours refusé d'envisager une candidature pour 2028, estimant que son projet n'était calibré que pour 2024, notamment en raison de la difficulté de sécuriser quatre années supplémentaires les terrains où doivent être construits les équipements manquants. De plus, le patron de la candidature américaine avait été le premier à évoquer la possibilité pour Los Angeles d'accepter 2028.

Ainsi, depuis quelques semaines, les deux villes et le CIO négociaient pour trouver un accord. Mais à nouveau, Los Angeles a profité de ce laps de temps pour faire savoir qu'elle était prête à accueillir 2028. Le maire Eric Garcetti estimait qu'il était "stupide" de refuser 2028 au regard des compensations financières accordées par le CIO.

"La messe est dite"

Anne Hidalgo s'est réjouie de cette décision américaine. "Heureuse que mon ami @MayorOfLA (le maire de Los Angeles, ndlr) fasse un nouveau pas important pour un accord qui fera 3 gagnants : Paris, Los Angeles et le CIO", a-t-elle tweeté. "Je suis très optimiste : nous allons tout faire pour que le vote à Lima, le 13 septembre, soit un moment historique. (...) Nous voulons proposer aux membres du CIO le projet le plus ambitieux possible pour l'avenir de l'Olympisme", a poursuivi l'élue socialiste dans d'autres messages.

Je suis très optimiste : nous allons tout faire pour que le vote à Lima, le 13 septembre, soit un moment historique. #Paris2024 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 31 juillet 2017

"Ite missa est", soit en français "la messe est dite", avait tweeté auparavant l'adjoint aux sports de la capitale Jean-François Martins. "Accueillir les Jeux Olympiques à Paris est une opportunité et un défi pour notre capitale et le Grand Paris", a souligné pour sa part le maire LR du XVIIe arrondissement Geoffroy Boulard.

Ite missa est — J-Francois Martins (@jfmartins) 31 juillet 2017

